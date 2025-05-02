بعد هروب سجينين.. إحالة مدير سجن الحلة ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق

أعلنت وزارة العدل، اليوم الجمعة، إحالة مدير سجن الحلة ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق، وذلك على خلفية هروب سجينين.

وذكر بيان مقتضب للوزارة أن "وزير العدل وصل إلى الحلة واحال مدير السجن ومعاونيه ومسؤول الأمنية للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء وسحب يدهم من الوظيفة على خلفية هروب المساجين".

وأضاف البيان، أنه تم "تكليف مدير عام الإصلاح بإدارة السجن".

وكان مصدر أمني في بابل، أفاد بوقت سابق من اليوم، بهروب نزيلين من سجن الحلة القديم، قبل أن تعتقل القوات الأمنية أحدهم مع عمليات بحث مستمرة عن الهار الآخر.

وبحسب المصدر فأن "الهاربين من السجن أحدهما محكوم سبع سنوات بقضية مخدرات، والثاني محكوم ستة أشهر بتهمة السرقة".