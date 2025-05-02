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قائد قوات الشرطة الاتحادية يعلن الغاء العقوبات الانضباطية بحق الضباط والمراتب والموظفين


أعلن قائد قوات الشرطة الاتحادية اللواء الركن سعد خلف بدر الحلفي، اليوم الجمعة، إلغاء العقوبات الانضباطية بحق الضباط والمراتب والموظفين.

وذكر بيان للقيادة، ان قائد قوات الشرطة الاتحادية وحرصًا منه على تعزيز روح الانضباط الإيجابي وفتح صفحة جديدة مع من أخطأ يسودها الالتزام والمسؤولية، وإيمانًا منه بأن تطور وبناء وتقدم قيادتنا يقاس بالقدرة على التغيير والتعلم لا بالوقوف عند الأخطاء فقد نسّب، بإلغاء العقوبات الانضباطية كافة الصادرة بحق الضباط والمراتب والموظفين، وإطلاق سراح الموقوفين على ذمة المجالس التحقيقية بكفالة ضامنة وفقًا للقانون، ".

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قائد قوات الشرطة الاتحادية يعلن الغاء العقوبات الانضباطية بحق الضباط والمراتب والموظفين
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