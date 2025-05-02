الأمن الوطني يضبط مواد فاسدة داخل مخزن كبير في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة داخل مخزن في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان أن "مفارز الأمن الوطني تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة في أحد المخازن ببغداد، حيث تم العثور على 120 طناً من الحليب الفاسد، ونحو طنين من المنظفات غير الصالحة للاستخدام".

وأضاف البيان أن "المعلومات الميدانية كشفت أن المواد المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وقد طرأ تغيير على خصائصها الفيزيائية، مما يشكّل خطراً على صحة المستهلكين".

وتابع أن "العملية نُفذت بالتنسيق المشترك بين مفارز الأمن الاقتصادي والرقابة الصحية"، مبيناً أنه "تمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".