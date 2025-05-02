اعتقال أحد الهاربين من سجن الحلة الإصلاحي

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، ياسر إسكندر وتوت، اليوم الجمعة، (2 أيار 2025)، عن إلقاء القبض على أحد الهاربين من سجن الحلة الإصلاحي، في حي الإسكان قرب المستشفى الجمهوري.

وأكد توت، أن: "وزير العدل تسلّم مهام إدارة سجن الحلة الإصلاحي من موقع أدنى، وأحال عدداً من الكوادر إلى التحقيق والإيقاف".

وكان مصدر أمني، أفاد بوقت سابق اليوم بهروب سجينين اثنين من سجن الحلة الاصلاحي في منطقة باب المشهد في محافظة بابل.

وطوقت قوة أمنية كبيرة محيط السجن وشرعت بعمليات تفتيش وتعقب فوري لتحديد وجهة الهاربين.