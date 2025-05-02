عملية أمنية نوعية تستهدف "مقاطعة 58" ووديان شمال صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، بانطلاق عملية أمنية نوعية تستهدف مناطق زراعية ووديان ذات تضاريس معقّدة ضمن ما يُعرف بـ"مقاطعة 58" قرب ناحية الصينية، شمال محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر إن "قوة أمنية مشتركة، مدعومة بفريق استخباري، تحركت من عدة محاور نحو منطقة مقاطعة 58"، مبيناً أن "عمليات الدهم والتفتيش شملت مناطق زراعية ومنحدرات تُعد من أبرز النقاط المعقّدة تضاريسيًا في المنطقة".

وأضاف أن "فرق مكافحة المتفجرات تمكنت من العثور على أكثر من 20 عبوة ناسفة محلية الصنع من النوع القمعي"، مشيرًا إلى أنه "تم تأمين العبوات ونقلها إلى مواقع مخصصة للمعالجة".

وأوضح أن "العملية لا تزال مستمرة، وتركّز على تطهير الأودية والمناطق الزراعية، ضمن الأهداف والخطط التي أعدّتها خلية الاستخبارات، والتي حددت بدقة مسارات التحرك والأهداف المطلوبة".