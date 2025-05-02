صحة ذي قار تطمئن: إصابات الحمى النزفية تحت السيطرة ولا وفيات حتى الآن

أكد رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة ذي قار، أحمد الخفاجي، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، أن الإصابات المسجلة بمرض الحمى النزفية داخل المحافظة لا تزال ضمن نطاق السيطرة، نافياً تسجيل أي حالة وفاة حتى الآن.

وقال الخفاجي في تصريح صحفي إن "العدد الرسمي للإصابات المسجلة بمرض الحمى النزفية في ذي قار بلغ 15 حالة فقط، جميعها تخضع للعلاج تحت إشراف الكوادر الطبية، وغالبية المرضى في حالة صحية مستقرة".

وأضاف أن "الجهود مستمرة لمتابعة الحالات المشتبه بها، مع إرسال العينات إلى المختبر المركزي للتأكد من نتائج الفحوصات"، نافياً ما يُتداول من شائعات حول تسجيل أعداد تفوق الرقم المعلن.

وأشار الخفاجي إلى أن "اللجنة الصحية في مجلس المحافظة طالبت الجهات العليا في بغداد بدعم المستشفى البيطري ومراكزه في الأقضية والنواحي، سواء من حيث التجهيزات أو الكوادر البشرية".

وأكد أن "محافظة ذي قار واسعة ومترامية الأطراف، وتحتاج إلى دعم استثنائي لمواجهة الأمراض المرتبطة بالثروة الحيوانية، وعلى رأسها الحمى النزفية التي تُعد من الأمراض القابلة للانتقال إلى الإنسان".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في 24 نيسان الماضي، تسجيل 26 إصابة بالحمى النزفية في عموم البلاد، بينها أربع حالات وفاة، منذ بداية العام الحالي.

ويُعد مرض الحمى النزفية من الأمراض الفيروسية الخطيرة، التي تنتقل عادةً عبر الاحتكاك المباشر بدم أو إفرازات حيوانات مصابة، مثل المواشي، أو من خلال لدغات القراد.