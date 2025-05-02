القبض على شخصين اعتديا على طبيب داخل مركز صحي في الديوانية

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، بإلقاء القبض على شخصين اعتديا على طبيب أثناء مراجعتهما أحد المراكز الصحية في قضاء سومر بمحافظة الديوانية.

وقال المصدر إن "قوة من شرطة سومر تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين، بعد اعتدائهما على طبيب أثناء تواجدهما داخل المركز الصحي"، مبيناً أن "التحقيقات ما زالت جارية لكشف ملابسات الحادث وتفاصيل الاعتداء".

وأشار إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما"، مؤكداً أن "الشرطة تتعامل بحزم مع أي اعتداء يطال الكوادر الطبية في المحافظة".