الصحة ترسل 13 طناً من الأدوية الى الديار المقدسة لخدمة الحجاج العراقيين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة،(2 أيار 2025)، ان الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية في الوزارة، أرسلت 13 طن من الأدوية والمستلزمات الطبية الى الديار المقدسة استعدادا لموسم الحج لهذا العام 2025.

ونقل البيان ، عن مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية احمد سامي عبد الستار، قوله، انه "تم ارسال الشحنات يوم الأربعاء الموافق 30 نيسان 2025 من مطار بغداد الدولي إلى الديار المقدسة لتأمين الخدمات الصحية المقدمة من البعثة الطبية العراقية للحج".

وبين عبد الستار، ان "الشحنة تقدر بـ (13 طناً) من الادوية والأجهزة والمستلزمات الطبية".

من جانبه اكد زياد ناجي صادق مسؤول ملف الصيدلة لبعثة الحج العراقية ان "الشحنات شملت أدوية متنوعة من المضادات الحيوية وادوية الأمراض المزمنة وبعض الأدوية التخصصية والطارئة اضافة إلى توفير المستلزمات والأجهزة الطبية".