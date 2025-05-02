بالفيديو :: اللحظات الأولى لهروب السجينين من سجن الحلة الإصلاحي في بابل

رصدت كاميرا احد المواطنين عن اللحظات الاولى لهروب سجينين من سجن الحلة الاصلاحي في محافظة بابل

وكان المواطن يتحدث مع زميله فجاءة رصد احد الهاربين وهو ينزل من سياج السجن ويهرب الى جهة مجهولة

يذكر ان مصدر أمني، اليوم الجمعة (2 أيار 2025) افاد بهروب اثنين من السجناء من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل، ما أدى إلى استنفار أمني واسع في محيط السجن ونشرت صور لهم

وقال المصدر إن "سجينين تمكنا من الفرار في وقت مبكر من صباح اليوم من داخل سجن الحلة الإصلاحي"، مشيراً إلى أن "قوة أمنية كبيرة طوقت محيط السجن وبدأت بعمليات تفتيش وتعقب فوري لتحديد وجهة الهاربين".

وأضاف أن "التحقيقات جارية حاليًا لمعرفة كيفية حصول عملية الهروب، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين إن وُجدوا".