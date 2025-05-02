العراق يدين القصف الإسرائيلي لمحيط القصر الرئاسي السوري

أعربت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن إدانة جمهورية العراق الشديدة للغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت محيط القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق.

وأكدت الوزارة في بيان"رفضها القاطع لكافة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تنتهك سيادة الجمهورية العربية السورية وتهدد أمنها واستقرارها".

وجددت الخارجية، "تأكيدها على ضرورة احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي السورية، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في وضع حد لهذه التصرفات العدوانية التي تسهم في زعزعة استقرار المنطقة".