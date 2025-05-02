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انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الخامس لكلية طب الكندي في بغداد


 

انطلقت في بغداد، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس الذي نظمته كلية طب الكندي في جامعة بغداد، تحت شعار: "جودة التعليم والتميز البحثي أساس الاعتماد والتنمية المستدامة، إذ ذكر عميد الكلية، محمد شهاب العيداني، في تصريح صحفي، إن المؤتمر أقيم بمشاركة عدد من الأساتذة والخبراء الأجانب، وركز على محاور متعددة أبرزها التعليم الطبي المستمر، وإدخال الذكاء الاصطناعي في العمليات الطبية، خاصة في مجال الطب الباطني.

وأضاف العيداني أن المؤتمر يتناول تخصصات طبية متنوعة مثل طب الأطفال، النسائية، الجملة العصبية، والكسور، بالإضافة إلى محور خاص بالتعليم الطبي المستمر. وبين أنه تم تنظيم أربع ورش عمل، خصصت اثنتان منها للتعليم الطبي المستمر والاستدامة الطبية.

فيما أكد أن المؤتمر يهدف إلى نقل أحدث التطورات العالمية، خصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي، وتطبيقها في التعليم والعمليات الطبية.

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