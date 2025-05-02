تسجيل أول إصابة بالحمى النزفية في محافظة أربيل

صرّح المتحدث باسم وزارة الصحة، سرکار سورچي، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، عن تسجيل أول إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في إقليم كوردستان خلال العام الجاري، حيث أوضح سورچي في بيان، أن المصاب رجل يبلغ من العمر 42 عاما يعمل بائعا للحوم ويقيم في قضاء كويسنجق بمحافظة أربيل، مشيرا إلى أنه يتلقى العلاج في أحد مستشفيات أربيل وأن حالته الصحية مستقرة.

وتعد الحمى النزفية من الأمراض الفيروسية المعدية والخطيرة، وقد تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والنزيف الداخلي، كما تعيق قدرة الدم على التجلط، ما قد يشكل تهديدا للحياة.

وتتنوع أعراض الحمى النزفية بين الحمى والتعب وآلام العضلات والغثيان، وقد تتفاقم لتصل إلى نزيف داخلي وخارجي وخلل في وظائف الأعضاء الحيوية، مما يستدعي التدخل الطبي الفوري.