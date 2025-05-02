ضبط 370 طنا من الحنطة والطحين المهرب في ديالى

أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن ضبط كميات من الحنطة والطحين المهرب في ديالى، حيث أوضح مدير عام الدائرة رياض مهدي الموسوي في بيان، أن الفرق الرقابية في محافظة ديالى وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية تمكنت من ملاحقة المتلاعبين بمفردات السلة الغذائية وضبط كميات من الحنطة والطحين المهرب ضمن إطار خطتها الرقابية لمتابعة أسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية.

وأشار الى أن الفرق الرقابية وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني تمكنت من ضبط احد المخازن في منطقة الباوية التابعة لديالى يحتوي على كمية (270) طنا من الحنطة المحلية و(100) طن من مادة الطحين المخصص لمفردات السلة الغذائية بغية التلاعب بتلك الكميات واستخدامها في الغش التجاري .

فيما لفت إلى قيام الأجهزة الامنية المختصة بمصادرة كافة الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق عدد من التجار ضعفاء النفوس المتلاعبين بقوت المواطنين.