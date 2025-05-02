هروب نزلاء من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل

صرّح مصدر أمني بهروب موقوفين من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل جنوب العاصمة بغداد ومتابعة البحث عنهم، حيث ذكر المصدر أن القوات الأمنية في بابل تقوم بحملة تفتيش ومداهمة للبحث عن الهاربين الاثنين. وأوضح المصدر أن "موقفين اثنين هربا من سجن الحلة الإصلاحي القديم في محافظة بابل". مضيفا أن "القوات الأمنية في المحافظة شرعت بحملة تفتيش للبحث عنهم في تلك المنطقة". وهي ليست المرة الأولى التي يهرب فيها سجناء، حيث سجلت السنوات الماضية هروب نزلاء لأسباب مختلفة بينها فساد وتواطؤ مع الهاربين.



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