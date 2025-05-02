صحة كربلاء المقدسة تنفي تسجيل إصابة بالحمى النزفية

نفت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة خلال العام الحالي، حيث ذكرت الدائرة في بيان لها أنه "في حالة وجود إصابة مؤكدة فإن وزارة الصحة ستعلن عنها بشكل رسمي، علماً بأن طريقة الفحص التوكيدي تتم عن طريق أخذ عينات للمشتبه بإصابته بالمرض وفحصها عن طريق تقنية الـ PCR مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن أي مريض يعاني من أعراض محددة للمرض يسجل كحالة اشتباه به ما يعزز عملية اتخاذ التدابير والإجراءاتِ الوقائية للملامسين ومحيط المريض البيئي وليتسنى لدائرة الزراعة والمستشفى البيطري اتخاذ إجراءاتهم الوقائية للمواشي".

فيما دعت دائرة صحة المحافظة الى "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وتفادي نشر الذعر بين المواطنين وإتباع الإرشادات والتدابير الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الصحية للسيطرة على الأمراض الانتقالية بشكل عام."