الأخبار

صحة كربلاء المقدسة تنفي تسجيل إصابة بالحمى النزفية


 

نفت دائرة صحة كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، تسجيل أي إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في المحافظة خلال العام الحالي، حيث ذكرت الدائرة في بيان لها أنه "في حالة وجود إصابة مؤكدة فإن وزارة الصحة ستعلن عنها بشكل رسمي، علماً بأن طريقة الفحص التوكيدي تتم عن طريق أخذ عينات للمشتبه بإصابته بالمرض وفحصها عن طريق تقنية الـ PCR  مع الأخذ بنظر الاعتبار بأن أي مريض يعاني من أعراض محددة للمرض يسجل كحالة اشتباه به ما يعزز عملية اتخاذ التدابير والإجراءاتِ الوقائية للملامسين ومحيط المريض البيئي وليتسنى لدائرة الزراعة والمستشفى البيطري اتخاذ إجراءاتهم الوقائية للمواشي".

 فيما دعت دائرة صحة المحافظة الى "ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية وتفادي نشر الذعر بين المواطنين وإتباع الإرشادات والتدابير الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الصحية للسيطرة على الأمراض الانتقالية بشكل عام."

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ضبط 370 طنا من الحنطة والطحين المهرب في ديالى
هروب نزلاء من سجن الحلة الإصلاحي في محافظة بابل
صحة كربلاء المقدسة تنفي تسجيل إصابة بالحمى النزفية
مستشار حكومي يكشف خطط تأمين الطاقة الكهربائية في فصل الصيف
حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض الحرارة في عموم البلاد
رئيس الوزراء: العراق سيقدم حلولا لأزمات المنطقة في القمة العربية
إخلاء 140 نزيلا جراء حريق محدود في فندق بكربلاء دون إصابات
المرور العامة: عجلات فحص نسبة الكحول تباشر في الشوارع والرادارات تدخل حيز التنفيذ
الأمن الوطني يضبط 120 طنا من الحليب الفاسد في بغداد
هيئة الحج تعلن انطلاق أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة يوم الخميس المقبل
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك