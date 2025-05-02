الأخبار

حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض الحرارة في عموم البلاد


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار فرص تساقط الأمطار وتصاعد الغبار حتى الأسبوع المقبل، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غدا السبت سيكون الطقس غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر متفرقة في أقسام من المنطقتين الشمالية والجنوبية، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأشار الى أن"درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في دهوك 30 ونينوى والانبار 35 والسليمانية 31 واربيل 34 وكركوك 36، أما صلاح الدين 37 وبغداد وديالى والديوانية 38 وكربلاء المقدسة 39، وفي واسط وبابل 41 والنجف الاشرف 40 والمثنى 42 والبصرة وميسان 43 والناصرية 44".

وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

كما أشار إلى أن "الاثنين سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر متفرقة خاصة في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في أماكن متفرقة خاصة في الأقسام الغربية من البلاد، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا في عموم البلاد".

فيما لفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات بعموم أقسام البلاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستشار حكومي يكشف خطط تأمين الطاقة الكهربائية في فصل الصيف
حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض الحرارة في عموم البلاد
رئيس الوزراء: العراق سيقدم حلولا لأزمات المنطقة في القمة العربية
إخلاء 140 نزيلا جراء حريق محدود في فندق بكربلاء دون إصابات
المرور العامة: عجلات فحص نسبة الكحول تباشر في الشوارع والرادارات تدخل حيز التنفيذ
الأمن الوطني يضبط 120 طنا من الحليب الفاسد في بغداد
هيئة الحج تعلن انطلاق أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة يوم الخميس المقبل
وزارة النقل تكشف نسب الإنجاز المتحققة في ميناء الفاو الكبير
قائد شرطة البصرة يعلن القبض على متسببي نزاع مسلح أودى بحياة عميد متقاعد
النائب مهدي تقي : تأمين أجواء العراق يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لمنظومة الأمن القومي
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك