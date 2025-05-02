حالة الطقس: أمطار وغبار وانخفاض الحرارة في عموم البلاد

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعاتها لحالة الطقس في عموم البلاد خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى استمرار فرص تساقط الأمطار وتصاعد الغبار حتى الأسبوع المقبل، حيث ذكر بيان للهيئة، أن "غدا السبت سيكون الطقس غائما جزئيا مع تساقط زخات مطر متفرقة في أقسام من المنطقتين الشمالية والجنوبية، فيما ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية، وستنخفض درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

وأشار الى أن"درجات الحرارة العظمى ليوم غد السبت في دهوك 30 ونينوى والانبار 35 والسليمانية 31 واربيل 34 وكركوك 36، أما صلاح الدين 37 وبغداد وديالى والديوانية 38 وكربلاء المقدسة 39، وفي واسط وبابل 41 والنجف الاشرف 40 والمثنى 42 والبصرة وميسان 43 والناصرية 44".

وأضاف أن "يوم الأحد سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد، والرياح ستكون شمالية غربية خفيفة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية وجنوبية شرقية في المنطقة الجنوبية، بينما سترتفع درجات الحرارة قليلا في المنطقتين الوسطى والشمالية وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

كما أشار إلى أن "الاثنين سيكون الطقس غائما جزئيا في عموم البلاد مع تساقط زخات مطر متفرقة خاصة في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في أماكن متفرقة خاصة في الأقسام الغربية من البلاد، فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا في عموم البلاد".

فيما لفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحوا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية، أما الرياح فستكون شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مسببة تصاعد الغبار في الاقسام الغربية من المنطقة الوسطى، في حين ستنخفض درجات الحرارة عدة درجات بعموم أقسام البلاد".