رئيس الوزراء: العراق سيقدم حلولا لأزمات المنطقة في القمة العربية

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق لن يكون مجرد بلد مستضيف للقمة العربية المرتقبة، بل سيكون مبادرا في تقديم الحلول لأزمات المنطقة، مشيرا إلى أهمية مشاركة الرئيس السوري لعرض رؤية جديدة لسوريا، حيث ذكر السوداني في مقابلة تلفزيونية إن "العراق حريص على دعم سوريا وتجاوز محنتها، كما يتمتع بعلاقات متميزة مع إيران والولايات المتحدة"، مؤكدا أن "نجاح الحوار بين الطرفين سينعكس إيجابا على العراق والمنطقة".

كما أضاف أن "العراق ليس تابعا لأي دولة، بل يمثل نقطة التقاء إقليمية، ويمر حاليا بأفضل وضع منذ تأسيس الدولة الحديثة"، لافتا إلى أن بلاده استوردت سيارات من أمريكا بقيمة 4.5 مليار دولار في 2024، وبلغ حجم الاستثمارات أكثر من 88 مليار دولار.

كذلك أوضح أن "العراق يحتل المرتبة الأولى عالميا باحتياطي الكبريت والثانية في الفوسفات، ويواصل العمل على مشاريع البنى التحتية واستعادة الأموال المهربة".