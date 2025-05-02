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إخلاء 140 نزيلا جراء حريق محدود في فندق بكربلاء دون إصابات


 

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، إخلاء 140 نزيلا من فندق الرحمة في كربلاء بعد اندلاع حريق محدود في إحدى غرف الفندق الواقع في شارع قبلة الإمام الحسين (عليه السلام)، إذ ذكرت المديرية في بيان، أن فرق الإطفاء والإنقاذ استجابت بسرعة، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع انتشارها داخل المبنى، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في تصاعد كثيف للدخان، ما استدعى تنفيذ عملية إخلاء سريعة وآمنة للنزلاء دون تسجيل أي إصابات. كما أكد البيان أن خبراء الأدلة الجنائية تم استدعاؤهم إلى موقع الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق.

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