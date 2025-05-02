المرور العامة: عجلات فحص نسبة الكحول تباشر في الشوارع والرادارات تدخل حيز التنفيذ

صرّحت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، عن مباشرة عجلات فحص نسبة الكحول لدى السائقين اعمالها في الشوارع، فيما اشارت الى دخول الرادارات على الطرق السريعة حيز التنفيذ، حيث ذكرت المديرية في بيان، انه "باشراف مدير المرور العام تستمر المفارز المرورية باستخدام مركبات فحص نسبة الكحول للسائقين للتأكد من سلامتهم".

وأضافت "لتعزيز السلامة المرورية تسعى مديرية المرور العامة بأستخدام الأجهزة الحديثة للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق".

فيما اكد مدير شعبة الإعلام في مديرية المرور العامة العقيد حيدر شاكر محمد للوكالة الرسمية تابعته السومرية نيوز، إن "رادارات السرعة دخلت حيز التنفيذ في الطرق الخارجية"، داعياً "مستخدمي الطرق السريعة الالتزام بالسرعات المحددة تجنباً لارتكاب المخالفات المرورية، وتجنباً للحوادث".

كما أضاف أن "الهدف من الرادارات هو تقليل نسب الحوادث المرورية وخصوصاً على الطرق السريعة لما له من تأثير كبير على أرواح المواطنين"، لافتاً الى أن "هناك علامات دالة على الطريق السريع تحدد السرعة المحددة بين طريق وآخر، ولكن بشكل عام على الطريق السريع الدولي فهي اليسار يكون 120 والوسط يكون 100 والأيمن يكون 80، هذه محددات السرعة المعمول عندنا في طرقنا السريعة".