الأمن الوطني يضبط 120 طنا من الحليب الفاسد في بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة (2 أيار 2025)، عن ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة في مخزن بالعاصمة بغداد، إذ ذكر الجهاز في بيان، أن مفارز الأمن الوطني تمكنت من ضبط كميات كبيرة من المواد الفاسدة في مخزن بالعاصمة بغداد، حيث تم العثور على 120 طنا من الحليب الفاسد ونحو 2 طن من المنظفات غير الصالحة للاستخدام.

كما أضاف البيان، أن المعلومات الميدانية كشفت أن المواد المضبوطة كانت منتهية الصلاحية وقد تغيرت خصائصها الفيزيائية، مما يشكل خطرا على صحة المستهلكين.

وتابع، أن العملية تمت بتنسيق مشترك بين مفارز الأمن الاقتصادي والرقابة الصحية، مبينا أنه تم إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة وفق محضر ضبط أصولي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.