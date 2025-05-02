هيئة الحج تعلن انطلاق أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة يوم الخميس المقبل

صرّحت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الجمعة، عن انطلاق أولى رحلاتها إلى الديار المقدسة يوم الخميس المقبل، إذ ذكرت الهيئة في بيان، أن "يوم الخميس المصادف 8 / 5 / 2025 سيشهد انطلاق اولى الرحلات الجوية للحجاج الى مطار الامير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة"، لافتة إلى أن " تفويج الحجاج جوا سيكون عبر المطارات العراقية الستة ( بغداد – النجف الاشرف – البصرة – اربيل – السليمانية - كركوك)".

كما أضافت أن "مغادرة اولى قوافل الحجاج البرية منفذ عرعر الحدودي ستكون اعتبارا من يوم الخميس 15 / 5 / 2025"، مبينة أنه "تم تجهيز حافلات سياحية حديثة ومكيفة لنقل الحجاج من محافظاتهم، ومن بينهم حجاج اقليم كردستان، الى بيت الله الحرام، فيما انهت الاستعدادات الامنية والخدمية لانجاح خطتها الخاصة بالتفويج الجوي والبري".