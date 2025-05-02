قائد شرطة البصرة يعلن القبض على متسببي نزاع مسلح أودى بحياة عميد متقاعد

أعلن قائد شرطة محافظة البصرة اللواء لطيف عبد الرضا السعد، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، عن إلقاء القبض على عدد من الأشخاص تسببوا بنزاع مسلح في منطقة حي الغدير وسط المحافظة، أسفر عن مقتل عميد متقاعد في الشرطة كان مارًا بالمكان.

وقال السعد في حديث صحفي، إن "قوات الشرطة تحركت فور ورود معلومات عن إطلاق نار في منطقة حي الغدير، وتمت مداهمة منزلي طرفي النزاع وإلقاء القبض على المتسببين"، مؤكداً أن "الخلاف تطور إلى استخدام السلاح، وأدى إلى مقتل عميد متقاعد لم يكن طرفاً في النزاع، بل كان مستطرِقاً في الشارع".

وأضاف أن "الموقوفين سيُحالون إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل"، مشيراً إلى أن "الاستجابة السريعة لقوات الأمن حالت دون تفاقم الوضع".

وأكد قائد الشرطة أن "محافظة البصرة تشهد منذ أشهر استقرارًا أمنيًا ملحوظًا، خلت خلاله أغلب أيام المدينة من النزاعات العشائرية التي كانت تتسبب في السنوات السابقة بقطع الطرق وتعطيل الحياة العامة".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمن، بأن "العميد المتقاعد أصيب بإطلاق نار مباشر خلال شجار نشب بين أشخاص تربطهم علاقة نسب، تطور إلى نزاع مسلح، رغم عدم صلته المباشرة بالخلاف"، مبينًا أن "جثته نُقلت إلى مستشفى الفيحاء العام لاتخاذ الإجراءات الأصولية".