النائب مهدي تقي : تأمين أجواء العراق يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لمنظومة الأمن القومي

حددت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الخميس (1 أيار 2025)، ثلاثة ملامح رئيسية لاستراتيجية "الأجواء الآمنة" التي أقرها القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدة أن تأمين سماء البلاد يُعد من أولويات منظومة الأمن القومي العراقي.

وقال عضو اللجنة، النائب مهدي تقي، في حديث صحفي، إن "تأمين أجواء العراق يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية لمنظومة الأمن القومي، وقد اعتمد القائد العام خطة متكاملة ترتكز على ثلاث مهام رئيسية لضمان الحماية الجوية".

وأوضح تقي أن "المهمة الأولى تتمثل في تحديد أنواع الأسلحة المتطورة القادرة على تعزيز القدرة الدفاعية والتصدي لأي تهديد جوي"، مشيراً إلى أن "المهمة الثانية تتعلق بتعزيز منظومة الرادارات بشكل مباشر، بالتوازي مع تطوير قدرات وكفاءات الطواقم العراقية العاملة في هذا المجال".

وأضاف أن "المهمة الثالثة تتمثل في خلق مسارات تعاون أمني وتنسيق استخباري مع الدول الصديقة، بما يضمن تحقيق المصلحة الأمنية للعراق ويمنع أي خروقات جوية".

وأكد تقي أن "ضمان مبدأ الأجواء الآمنة سيعزز من استقرار البلاد ويمنع تكرار الخروقات الجوية، خاصة من قبل الطيران المجهول الذي يحاول التسلل بين فترة وأخرى إلى داخل الخارطة العراقية"، مشدداً على أن "تأمين الأجواء يُعد ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي العراقي بشكل مباشر".