رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا يتسلم دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد

سلم نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط محمد تميم، اليوم الخميس، رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي دعوة رسمية لحضور القمة العربية في بغداد.

وقال بيان صادر عن وزارة التخطيط: إن "مبعوث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، التقى اليوم الخميس، في العاصمة الليبية طرابلس، بالطاهر الباعور، المكلف بمهام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، بحضور القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق لدى ليبيا، أحمد الصحاف.

وخلال اللقاء، سلّم تميم، بحسب البيان، رسالة رسمية من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تتضمّن دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع عقدها في بغداد بتاريخ 17 أيار الجاري.

وجرى، خلال اللقاء بحسب البيان، بحث العلاقات الثنائية بين العراق وليبيا وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والتنسيق بين البلدين في إطار التحضيرات الجارية للقمة العربية المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء، وفقاً للبيان، في سياق الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الحكومة العراقية لضمان مشاركة عربية واسعة في القمة المرتقبة، بما يعزز من التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية