العاصفة الترابية تسقط ثلاثة أبراج للكهرباء في الشرقاط

أفاد مصدر محلي، مساء الخميس، بسقوط ثلاثة أبراج للكهرباء في الشرقاط بمحافظة صلاح الدين بسبب العاصفة الترابية التي ضربت العراق اليوم.

وقال المصدر "سقوط ثلاثة أبراج لنقل الطاقة الكهربائية في قضاء الشرقاط شمال صلاح الدين اثر العاصفة الترابية التي ضربت المدينة".

وأضاف المصدر "سقوط عدد من أعمدة نقل التيار الكهربائي والإنارة وخزانات المياه لبعض المنازل".

وشهدت مدن عراقية عدة، اليوم الخميس، عواصف ترابية تسببت بانعدام الرؤية وأضرار مادية عدة.