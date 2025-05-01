رئيس مجلس الوزراء يؤكد أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي: استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس تحالف عزم مثنى عبد الصمد السامرائي وأعضاء التحالف في مجلس النواب ومجالس المحافظات والمكتب السياسي.

وبحسب بيان المكتب الاعلامي انه "جرى خلال اللقاء استعراض الاوضاع العامة، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي وجوانب الاصلاح الاقتصادي، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تكامل العمل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يصب في مصلحة تقديم الخدمات، ومعالجة متطلبات التنمية، وتلبية احتياجات المواطنين في عموم ارجاء العراق.

وبين السوداني، سعي الحكومة الى تهيئة جميع مستلزمات انجاح الاستحقاقات القادمة، بدءًا من الانتخابات التشريعية المقرة في تشرين الثاني المقبل، بجانب المضي في استكمال المستهدفات الخدمية والاقتصادية، ودعم الجهود المبذولة للحفاظ على مواقف العراق المبدئية من قضايا المنطقة، وتجنيب البلاد أي تبعات للصراعات الدائرة