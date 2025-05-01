تحذير من التهاون.. الإطار التنسيقي يحدد موقفه بشأن إخراج القوات الأمريكية من العراق

أكد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (1 أيّار 2025)، عدم وجود أي تراجع عن المطالبة بإخراج القوات الامريكية من العراق.

وقال النائب عن الاطار وعد القدو، في حديث صحفي إنه "لا يوجد أي تراجع من قبل الاطار التنسيقي بشأن المطالبة بإخراج القوات الامريكية من العراق ولا من قبل الحكومة العراقية اطلاقاً، وقريباً ستكون هناك جولة حوار وتفاوض ما بين بغداد وواشنطن لاكمال هذا الملف وتطبيق ما تم الاتفاق عليه سابقاً عبر اللجان الفنية والعسكرية".

وأضاف القدو ان "قرار اخراج القوات الامريكية امر ملزم للحكومة العراقية، فهناك قرار برلماني بذلك، كما ان الحكومة الزمت نفسها بذلك خلال البرنامج الحكومي، ونحن ننتظر ما سوف تنتج عنه جولة التفاوض الجديدة بعد أيام، واكيد للقوى السياسية سيكون موقف في حال حصل تهاون بهذا الملف الذي يمس سيادة العراق وامنه القومي".

وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا في وقت سابق من أيلول 2024 إلى اتفاق حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وذلك وفق خطة يجري تنفيذها على مراحل.