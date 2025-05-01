السوداني يرعى مراسم توقيع اتفاقية جديدة في مجال الطاقة

رعى رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، (1 أيار 2025)، مراسم توقيع اتفاقية مبادئ التعاون في مجال الطاقة، وعقدي صيانة محطتي (الدبس الغازية)، و(المسيب الحرارية)، بين وزارة الكهرباء، وشركة سيمنز إنيرجي الألمانية، بحضور السفيرة الألمانية في العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان "اتفاقية التعاون في مجال الطاقة/ المرحلة الثالثة، تهدف إلى إضافة (14) ألف ميغا واط للشبكة الوطنية، بما يسهم في تعزيز قدرة المنظومة الكهربائية وتحسين خدمة الطاقة في البلاد".

وأضاف "كما جرى توقيع عقدي صيانة؛ الأول لمحطة الدبس الغازية طويل الأمد، وبسعة وحدتين توليديتين بطاقة 340 ميغاواط، والآخر لمحطة المسيب الحرارية لمدة خمس سنوات لصيانة وحدات لإنتاج 750 ميغاواط، وإضافة 150 ميغاواط إليها وضمان التشغيل الآمن والصيانة وتطوير العمل فيها".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، خلال استقباله الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز كرستيان بروخ، "أهمية المضي في التعاون بين العراق وألمانيا بذات الأسلوب والجدية في العمل مع حكومتها الجديدة،" مبيناً، أنّ "شركة سيمنز شريك أساسي للعراق في نمو قطاع الطاقة، الذي يشكل عصباً أساسياً لجميع قطاعات التنمية.

وشدد السوداني على، أنّ "الحكومة تولي أهميةً قصوى لهذا القطاع وللشركات العالمية العاملة فيه ومنها شركة سيمنز،" مشيراً إلى "ضرورة تعزيز تعاونها مع وزارة الكهرباء في مجالات الصيانة والإنتاج والتوزيع والنقل".

من جانبه، أعرب كرستيان بروخ عن اهتمام شركة سيمنز بتوسعة العمل في العراق، وتقديم الدعم اللازم لوزارة الكهرباء من خلال المشاريع الستراتيجية الكبرى، والتعاون من أجل دعم قطاع الطاقة، خصوصاً بعد إكمال صيانة جميع الوحدات في محطات الكهرباء قبل الوقت المحدد خلال العام الحالي".