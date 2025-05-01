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محافظة جديدة تسجل أول إصابة بالحمى النزفية


أكد مصدر طبي، اليوم الخميس، (1 أيار 2025)، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في محافظة واسط.

وقال المصدر إن: "المستشفى المركزي في قضاء النعمانية سجّل رسمياً أول حالة إصابة بالحمى النزفية، وذلك بعد فحص العينات وظهور النتائج التي أثبتت الإصابة".

وأضاف، أن "المصاب تم إدخاله إلى ردهة مخصصة لمثل هذه الحالات وسط متابعة صحية مستمرة"، مؤكداً أن "حالته مستقرة حالياً وتم التعامل معها وفق الإجراءات الطبية المعتمدة".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في 24 من نيسان الماضي، تسجيل 26 إصابة بالحمى النزفية في عموم البلاد بينها أربع وفيات منذ بداية العام الحالي.

 

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