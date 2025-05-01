الشمري يوجه بعدم قطع الشوارع وانسيابية حركة السير خلال القمة العربية

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بالابتعاد عن قطع الشوارع والمظاهر المسلحة وعدم التضييق على المواطنين خلال انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان إن "الشمري أجرى اليوم، زيارة إلى مديرية حماية الشخصيات، برفقته وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وعدد من الضباط، لوضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الوفود المشاركة في قمة بغداد المؤمل إقامتها في السابع عشر من شهر أيار الحالي".

وأضافت، أن الوزير "ناقش تأمين جميع الأمور اللوجستية لإنجاح تأمين استقبال الوفود المشاركة في هذا الحدث العربي المهم ومرافقة ضيوف العراق في بلدهم الثاني وتوفير الأجواء المناسبة لتنقلهم".

وشدد الشمري، وفق البيان "على إظهار العمل الأمني بالشكل الأمثل والابتعاد عن القطوعات في الشوارع والمظاهر المسلحة في بغداد السلام وعدم التضييق على المواطنين وانسيابية حركة العجلات في شوارع بغداد".