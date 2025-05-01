‏محافظ بغداد: إنجاز 84% من مستشفى الإمام الحسن العام بسعة 200 سرير

صرّح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، عن إنجاز 84 بالمئة من مستشفى الإمام الحسن العام بسعة 200 سرير، فيما حدد موعد افتتاح المستشفى، حيث ذكر العلوي، للوكالة الرسمية، إن "المحافظة تموّل مستشفى الإمام الحسن العام بسعة 200 سرير وتشرف على تنفيذه من خلال كوادرها الهندسية".

وأوضح، أن "نسبة إنجاز المشروع وصلت إلى 84%، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 90% بعد إضافة الأجهزة الطبية"، مشيراً إلى أنه "من المؤمل أن يفتتح في الشهر الثامن من هذا العام، بحسب تأكيدات الشركة المنفذة".

كما بيّن، أن "المنطقة التي يُقام فيها المستشفى ذات كثافة سكانية عالية وتفتقر إلى مستشفيات مماثلة، حيث لم يُفتتح فيها مستشفى بهذه المواصفات منذ افتتاح مستشفى الشعب بعد مرور أكثر من 35 سنة لم يفتح مستشفى في بغداد"، لافتا إلى أن "المستشفى مصمم وفق الطراز الحديث ومجهز بأحدث الأجهزة والتقنيات، ونأمل أن يسد فجوة كبيرة في تقديم الخدمات الصحية وفق المعايير العالمية".

فيما لفت المحافظ إلى أن "هذا المستشفى يُعد الثاني بعد افتتاح مستشفى الشعب، ويليه مستشفى الحرية الذي يتسع لـ400 سرير ويُنفذ بنفس المواصفات".

وأكد العلوي، "أهمية أن تتولى وزارة الصحة تشغيل المستشفى الجديد بذات الطريقة المتبعة في مستشفى الشعب، وذلك من خلال الاستعانة بشركات أجنبية متخصصة في التشغيل والتوريد والصيانة"، مبينا أن "هذه التجربة نسعى لتوسيعها ضمن نظام الرعاية الصحية الحديث".

كذلك، أوضح أن "الشركة المنفذة جادة في عملها، ونسب الإنجاز في تصاعد مستمر رغم التحديات، والمحافظة تعمل على تذليل جميع العقبات لضمان إنجاز المشروع في الوقت المحدد أو قبله".