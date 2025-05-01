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بيئة ميسان: جهود رقابية مكثفة للحد من الصيد الجائر في الأهوار


صرّحت مديرية بيئة ميسان، اليوم الخميس، عن تكثيف جهودها الرقابية للحد من الصيد الجائر في الأهوار، فيما أشارت الى التعاون مع الجهات الأمنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، حيث ذكر مدير بيئة ميسان، باسم محمد، للوكالة الرسمية، إن "الفرق الميدانية، ومن خلال زياراتها المستمرة لهور الحويزة المدرج على لائحة التراث العالمي، سجلت انخفاضاً في مناسيب المياه، لا سيما في نهري المشرح والكحلاء، اللذين يعدان من المغذيات الرئيسة للأهوار".

كما دعا الجهات الحكومية إلى "زيادة الإطلاقات المائية، خصوصا في نهري المشرح والكحلاء"، مشيرا الى أن "شعبتي الإعلام والتوعية، والتنوع الاحيائي، اللتين تنفذان زيارات ميدانية إلى هور الحويزة، سجلتا استخدام بعض الصيادين لأساليب صيد ضارة، مثل الصعق الكهربائي، بشكل فردي، وهو ما يؤثر في طبيعة الحياة في الأهوار، رغم أن سكان المنطقة يعتمدون في معيشتهم بالدرجة الأساس على تربية المواشي وصيد الأسماك".

وتابع، أن "المديرية كثفت جهودها التوعوية والتثقيفية حول مخاطر الصيد الجائر، كما عززت التعاون مع الجهات الأمنية، كحرس الحدود وشرطة الأهوار، للحد من انتشار هذه الظاهرة".

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بيئة ميسان: جهود رقابية مكثفة للحد من الصيد الجائر في الأهوار
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