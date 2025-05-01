وزارة التعليم العالي: موقع تصنيف التايمز العالمي وضع نافذة لبرنامج ادرس في العراق

ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، أن برنامج "ادرس في العراق" يُواصل تحقيق التميز والانتشار، فيما بينت أن تصنيف التايمز خصص نافذة خاصة لبرنامج ادرس في العراق ويدعو الطلبة للالتحاق بالجامعات العراقية، فقد ذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح للعراقية الإخبارية، إن "برنامج (ادرس في العراق) أصبح أحد أهم المبادرات التعليمية على مستوى الإقليم"، مشيرًا إلى، أن "المبادرة قد تعمّقت جذورها في المشهد الأكاديمي العراقي، وبدأت تحظى بقبول واسع من الطلبة الدوليين".

وأضاف العبودي، أن "47 جنسية أجنبية مختلفة تدرس حاليًا في الجامعات العراقية، في مؤشّر واضح على تنامي الثقة بجودة التعليم العالي في العراق"، مؤكدًا، أن "النسخة الثالثة من البرنامج تنطلق بطموح أكبر، حيث تشمل خطة لاستقطاب 16,574 طالبًا دوليًا، عبر مسارات تمويل متنوعة منها المنح الكاملة، المنح النصفية، وكذلك قناة خاصة لقبول الطلبة الدوليين".

وأشار إلى، أن "المنح الدراسية قد تم شغلها بنسب متفاوتة في مختلف الجامعات، وكانت جامعة بغداد في الصدارة من حيث عدد الطلبة المقبولين، تلتها جامعات البصرة، الموصل، المستنصرية والأنبار، التي تميزت كذلك بتنوع الجنسيات المقبولة فيها".

وأضاف العبودي، أن "هذه المؤشرات تعكس أن بيئة التعليم الأكاديمي في العراق أصبحت جاذبة وتحظى بالقبول لدى الطلبة الدوليين، لا سيما بعد حصول العراق على الاعتمادية الدولية، مما وضعه رسميًا على خريطة التعليم العالي العالمية"، مشيرًا إلى، أن "المؤسسات التعليمية العراقية تتمتع بالجدارة والقدرة على الاستقطاب والاستيعاب الأكاديمي".

وفي ذات الصدد، كشف العبودي عن أن "جامعات إقليم كردستان قدمت طلبًا رسميًا للانضمام إلى مبادرة (ادرس في العراق)"، مؤكدًا، أن "انضمامها سيُحدث صدىً إيجابيًا ويعزز التنوع الأكاديمي والجغرافي في المبادرة".

واختتم حديثه بالإشارة إلى، أنه "تم تخصيص نافذة خاصة لبرنامج (ادرس في العراق) ضمن تصنيفات التايمز الأكاديمي العالمي، وهو ما يعد خطوة نوعية لإبراز مكانة العراق كمركز تعليم عالٍ في المنطقة".