وزير الداخلية: وضعنا خطة متكاملة غطت كل ما يتعلق بأمن القمة العربية

صرّح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، بوضع خطة متكاملة تغطي كل ما يتعلق بشأن أمن القمة العربية المزمع عقدها في بغداد يوم 17 أيار 2025، إذ ذكرت وزارة الداخلية في بيان، إن "الشمري، استقبل وفداً مبعوثاً من الأمين العام للجامعة العربية الذي وصل العاصمة بغداد للاطلاع على الاستعدادات الجارية لتأمين مؤتمر هذه القمة المؤمل إقامتها في السابع عشر من شهر أيار الحالي".

وأضافت الوزارة، أن "الشمري بحث مع الوفد آخر المستجدات في ما يخص عمل اللجنة الأمنية العليا لتأمين هذا الحدث المهم"، مبيناً أن "هناك خطة متكاملة وضعت وغطت كل ما يتعلق بشأن أمن القمة العربية".

بالمقابل، أبدى الوفد الضيف إعجابه بالتطور النوعي في مجال الاستتباب الأمني الذي يشهد العراق، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار جاء بالتضحيات الكبيرة للشهداء الأبرار والجرحى الشجعان، بحسب البيان.

كما أكد الوفد أن "العراق أحد الدول المؤسسة للجامعة العربية، وأن الأمين العام للجامعة العربية داعم ومساند لجهود العراق من أجل انعقاد القمة العربية في هذه الدولة المستقرة التي لديها استتباب أمني منقطع النظير ووعي أمني وانضباط عال".