بمناسبة عيد العمال، رئيس الوزراء يؤكد على ضمان حقوقهم

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم الخميس تجديد العزم على المضي نحو ضمان حقوق العمال من النساء والرجال، إذ ذكر رئيس مجلس الوزراء، في تدوينة على منصة (X) كل التقدير والتبريكات لجميع العمال في العراق والعالم بمناسبة يومهم المميز وبهذه المناسبة نجدد العزم على المضي في منهجنا نحو ضمان حقوق العمال من النساء والرجال وهو ما تمثل بتفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي يوفر بيئة يزدهر فيها إبداع اليد العاملة وتؤمن حقوقها القانونية والمادية.

كذلك، أكد أن عجلة العمل والإعمار لن تتوقف بفضل إصرار العراقيين على بناء بلدهم وتطويره وإيجاد المزيد من فرص التنمية والعمل وفتح آفاق اقتصادية وصناعية جديدة.