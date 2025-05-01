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حالة الطقس: تساقط الامطار يستمر حتى الاسبوع المقبل


صرّحت هيئة الأنواء الجوية اليوم الخميس عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة فيما توقعت تساقطا للأمطار وتصاعدا للغبار يستمران للأسبوع المقبل، حيث ذكرت الهيئة في بيان، أن طقس يوم غد الجمعة سيكون صحوا إلى غائم جزئي في عموم البلاد ويكون غائما في المنطقة الشمالية مع زخات مطر متفرقة الرياح ستكون جنوبية شرقية في عموم البلاد معتدلة السرعة (20-30 كم/س) تنشط على فترات لتصل إلى (40 كم/س) مسببة تصاعد الغبار في المنطقتين الوسطى والجنوبية درجات الحرارة ستكون مقاربة على العموم وتتراوح الرؤية الأفقية بين (6-8 كم) وفي حالات المطر والغبار تنخفض إلى (3-5 كم)

كما أضاف البيان أن درجات الحرارة العظمى ليوم غد الجمعة ستكون كما يلي بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 40 دهوك 33 السليمانية 31 كركوك و نينوى الأنبار 36 النجف الأشرف و بابل وواسط 42  ميسان و الناصرية و المثنى و البصرة 43.

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