محافظة السليمانية: الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب حافلة نقل الطلاب

صرّحت مديرية تربية السليمانية يوم الخميس عن الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب حافلة نقل طلابا ومعلمين أثناء عودتهم من رحلة مدرسية يوم أمس مدير التربية نزاد عبد الله إن الحافلة كانت تقل 14 طالبا وأربعة معلمين وثلاثة من أطفال المعلمين وأغلب المصابين غادروا المستشفى باستثناء اثنين من الطلاب واثنين من المعلمين يرقدون في العناية المركزة نتيجة إصابات خطرة وأيضا ما يزال بعض المصابين راقدين لتلقي الرعاية اللازمة، حيث أشار عبد الله إلى أن وزير التربية تابع الحادثة شخصيا ووجه بتوفير كل المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة للطلاب والمعلمين المصابين مؤكدا على أهمية متابعة حالتهم الصحية بشكل مستمر.

وكان مدير مركز الطوارئ السريعة في السليمانية سامان نادر قد ذكر يوم أمس الأربعاء، إن حافلة طلاب مدرسة برايتي تعرضت لحادث انقلاب أثناء عودتهم من رحلتهم السنوية في قضاء شاربازير.

وبيّن أن الحادث أسفر عن إصابة 14 طالبا تم نقلهم على الفور إلى مستشفى شاركران لتلقي العلاج مؤكدا أن جميع الطلاب يتمتعون بحالة صحية مستقرة ولا توجد أي خطورة على حياتهم.