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السفير الروسي في بغداد : العامل الرئيس في النجاح وحدة الشعب والايمان بالعدالة والسعي نحو السلام


اكد السفير الروسي في العراق ايليروس كوتراشيف :" ان العامل الرئيس في النجاح ليس فقط القوة العسكرية، بل وحدة الشعب والإيمان بالعدالة والسعي نحو السلام".

وقال كوتراشيف في بيان بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب العالمية الثانية :" نحن في سعي دائم للحفاظ على الحقائق التاريخية والعدالة وهناك عديد من المؤيدين لهذا الهدف".

واضاف :" يعرف الشعب العراقي جيدًا وكذلك أصدقاؤنا العرب الآخرون ما يعنيه النضال من أجل الحرية وكيفية التغلب على مصاعب الحروب والدفاع عن السيادة".

وتابع كوتراشيف :" اليوم يواصل العراقيون بتفانيهم الشديد ، العمل للتغلب على عواقب عقود من الصعوبات والحروب المدمرة. وهم يعملون بنشاط دؤوب لاعادة بناء بلدهم واستعادة قوته الاقتصادية ورفاهيته ، ونأمل أن يستلهموا من تجربة بلادنا في هذا المجال ".

وتابع :" ان العديد من الدول تصوت مع روسيا سنويًا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين تمجيد المجرمين النازيين والعنصرية وكراهية الأجانب. ومن بين هذه الدول العراق الدولة الصديقة لنا. ونحن بدورنا نقدر موقفه المبدئي ضد تشويه الحقائق التاريخية وتبرير أفعال النازيين والتحريض على الكراهية العرقية والدينية".

وافاد بانه :" على الرغم من أن الحرب الأكثر دموية في القرن العشرين قد انتهت في عام 1945 ، إلا أنه في بداية القرن الحادي والعشرين، ظهرت في بعض البلدان، بما في ذلك أوكرانيا ودول البلطيق، أفكار لتعديل نتائج الحرب العالمية الثانية. وانتعشت مجددًا الأيديولوجيات التي تؤمن بتفوق العنصر البشري، والعدوان، والعنف.

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