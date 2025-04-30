الرئيس الفرنسي يشيد بدور وشجاعة القوات المسلحة العراقية بمكافحة الارهاب والمستوى العالي من التنظيم والتدريب

اشاد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بدور وشجاعة القوات المسلحة العراقية بمكافحة الإرهاب والمستوى العالي من التنظيم والتدريب.

وقال بيان لوزارة الدفاع :" تلبية لدعوة من وزارة الدفاع الفرنسية، زار وفد برئاسة قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح المحمدي، يرافقه عدد من ضباط هيئة الركن ،وزارة الدفاع الفرنسية. وعلى مدى ثلاثة أيام، جرى خلالها تقديم ايجاز مفصل عن القيادة وحضور مجموعة من التمارين التعبوية".

وتفقد قائد القوات البرية ، وفق البيان ،ميادين التدريب وحضر احتفالية تخليد معارك الجيش الفرنسي فى مدينة مرسيليا برعاية الرئيس الفرنسي ، الذي اشاد بدور وشجاعة القوات المسلحة العراقية بمكافحة الارهاب والمستوى العالي من التنظيم والتدريب. وتم عقد العديد من اللقاءات مع وزير الدفاع ورئيس اركان الجيوش الفرنسية وقيادة القوات البرية ".

وجرى الاتفاق ،بحسب البيان ،على استمرار عمليات التعاون والتنسيق والتدريب ورفع قدرات الجيش العراقي في مختلف المجالات، وكان هناك اهتمام كبير جدا بالزيارة من قبل الحكومة الفرنسية وكل مفاصل وزارة الدفاع .

وفي الختام شكر قائد القوات البرية كل الشخصيات التي التقى بها على الدعم والاهتمام الكبيرين من الجانب الفرنسي بكل مايتعلق بتطوير الجيش العراقى الباسل والاستمرار برفع قدراته