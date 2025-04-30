المنافذ الحدودية تجلي حاويات تحتوي على مواد خطرة من الموانئ

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، تنفيذ اجراءات احترازية عاجلة واجلاء الحاويات التي تحتوي على مواد خطرة من موانئ البلاد ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

وقالت الهيئة في بيان: "تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، باشرت هيئة المنافذ الحدودية بمتابعة من قبل اللواء الحقوقي عمر الوائلي بتشكيل لجنة فنية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية العملية بإبعاد الحاويات التي تحتوي على مواد كيميائية وذات الاستخدام المزدوج ، حسب التصنيف البحري للمواد الخطرة، وإخراجها فورًا من الموانئ بعد استحصال موافقة القاضي المختص ، الى منطقة الحجز في الهدامة بعيدًا عن المناطق والتجمعات السكانية".

وأضافت، أنه "تبين من خلال الفحص الموقعي والمستندات المرفقة وجود حاويتين تحتويان على مواد تدخل ضمن تصنيفات المواد الكيميائية الخطرة".

واوصت اللجنة ، بحسب البيان ، باستمرار إجلاء الحاويات التي تحمل درجة خطورة عالية بنسبة من (2,1) بشأن الإرساليات الجديدة، بعد استكمال الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية.

واكدت ضرورة توفير مستلزمات السلامة المهنية في الموانئ العراقية وتطبيق التشريعات البيئية والجمركية ذات الصلة.

وفي ما يخص الحاويات الأقل خطورة اوصت اللجنة بنقلها إلى ساحات الخزن المخصصة لها تحت إشراف ورقابة مشددة مع توفير متطلبات السلامة القياسية.