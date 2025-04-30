الادعاء العام يبحث مع نائب رئيس السلطة القضائية في ايران الملفات المشتركة بين البلدين

بحث رئيس الادعاء العام نجم عبد الله مع نائب رئيس السلطة القضائية في ايران القاضي ناصر سراج الملفات المشتركة بين البلدين.

وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى،أن رئيس الادعاء العام نجم عبد الله التقى، اليوم الأربعاء، نائب رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية القاضي ناصر سراج رفقة الوفد المرافق له.

وشهد الاجتماع وفق البيان ،بحث الملفات المشتركة بين البلدين ".

يذكر أن الزيارة تأتي ضمن اطار مذكرة التفاهم القضائية المبرمة بين مجلس القضاء الاعلى والسلطة القضائية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".