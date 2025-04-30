إحباط عمليتين كبيرتين لتهريب الوقود في البصرة وكركوك

أعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الأربعاء (30 نيسان 2025)، احباط عمليتين كبيرتين لتهريب الوقود في محافظتي البصرة وكركوك في دور كبير لمنظومة تتبع الحوضيات (GPRS).

وقال مدير عام الشركة حسين طالب في بيان إن "وحدة تتبع الحوضيات في البصرة ساهمت في ضبط تسع حوضيات محملة بمواد ومخلفات نفطية مختلفة انحرفت عن مسارها باتجاه ميناء خور الزبير وقامت بالتفريغ في المنطقة الحرة خلافاً لوجهتها، فضلاً عن اربع حوضيات محملة بالإسفلت المستحلب غيّرت مسارها مع تغيير المستندات اللازمة للتحميل والتصدير في كراجات غير مرخصة قرب الميناء".

وأضاف طالب، أنه "بعملية أخرى داهمت ملاكاتنا التفتيشية في محافظة كركوك كراجاً بمنطقة الحمزلي يضم حوضية دعلج سعة (16) الف لتر بدون منتوج وعدد من الروبنات، ومقطورتان سعة الأولى (43) الف لتر والثانية (36) الف لتر مملوءتين بمنتوج مجهول الهوية مع ارقام واوراق غير أصولية"، مؤكدا انه "تم التوجيه بالتحفظ على المضبوطات بكلتا العمليتين و احالتها الى قاضي التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتدابير الأمنية".