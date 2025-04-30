العراق يتسلّم طائرتين من فرنسا

تسلمت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء (30 نيسان 2025)، طائرتين فرنسيتين نوع (كاراكال)، كدفعة أولى بناءً على العقد المبرم بين وزارتي الدفاع العراقية ونظيرتها الفرنسية.

وألقى وزير الدفاع، ثابت محمد سعيد العباسي، كلمة بهذه المناسبة عبّر خلالها عن "عمق الشراكة والصداقة التي تجمع جمهورية العراق بالجهورية الفرنسية،" مبيناً أن "تسلّم هذه الطائرات هو جزء من عقد مبرم بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة الدفاع الفرنسية، لتزويد قيادة طيران الجيش بهذا النوع من الطائرات والتي يتم استلامها تباعاً، بعد إكمال عملية تصنيعها".

وأوضح، أن "هذه الطائرات ستدخل الخدمة في حزيران المقبل، تزامناً مع ذكرى تأسيس قيادة طيران الجيش".

وتعدّ طائرات (الكراكال) واحدة من أفضل الطائرات في العالم، كما يُمثّل دخولها ضمن منظومة تسليح الجيش العراقي دعماً لسلاح طيران الجيش، كونها تستطيع أداء مختلف المهام وبمختلف الظروف الجوية الصعبة، وبمقدورها أداء المهام القتالية بمهارة عالية، وبمختلف التضاريس والاجواء.

وأجرى وزير الدفاع جولة استطلاعية بالطائرات التي قادها طيارون عراقيون، فيما أشاد خلال الجولة بقدرة الطيارين العراقيين والفنيين من خلال سرعة تمكنهم من قيادة هذه الطائرات المتطورة واختصارهم الزمن من أجل إكمال التدريب والعودة إلى أرض الوطن، ليشاركوا اخوانهم في الجيش العراقي بالدفاع عن بلدهم العراق".