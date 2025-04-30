القبض على عصابة تتاجر بالمواد المخدرة في أربيل

أعلنت مديرية آسايش (أمن) أربيل، اليوم الأربعاء، (30 نيسان 2025)، إلقاء القبض على عصابة مكونة من ستة متهمين بينهم امرأتان، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكرت المديرية في بيان أن "عملية القبض تمت بأمر من قاضي تحقيق أمن أربيل،" مشيرة إلى، أن "جميع المتهمين هم من خارج إقليم كردستان".

وأضافت أن "المتهمين يحملون الأسماء الأولية (ش، ش، ع) و(ص، ع، ع) و(ي، هـ، ي) و(ر، ر، م) و(د، ر، ف) و(م، ص، ك)".

وخلال عملية القبض وفقاً للبيان "تم ضبط كمية من المواد المخدرة شملت مادتي الكريستال والماريجوانا، بالإضافة إلى قطعتين من الأسلحة النارية غير المرخصة، وقنبلة يدوية، وأدوات تستخدم في قياس ووزن المواد المخدرة".

وأعربت مديرية آسايش أربيل عن شكرها وتقديرها للمواطنين الذين يقدمون الدعم المستمر لقواتها من خلال تزويدهم بالمعلومات التي تساهم في حفظ الأمن ومكافحة الجريمة".