جهاز الأمن الوطني يضبط شبكة مخدرات في نينوى

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، (30 نيسان 2025)، ضبط شبكة مخدرات بحوزتها 150 ألف حبة كبتاجون و2 كغم من مادة الكريستال في محافظة نينوى.

وذكر بيان لاعلام الأمن الوطني انه "وفي إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى، وبناءً على معلومات أمن محافظة بابل، من إلقاء القبض على شبكة إجرامية مكونة من سبعة متهمين متورطين في تجارة وترويج المواد المخدرة".

وأوضح، ان "العملية الأمنية، التي نُفذت بعد جهد استخباري دقيق واستحصال الموافقات القضائية اللازمة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر بنحو 150 ألف حبة من نوع كبتاجون".

وأشار الى، ان "هذه العملية جاءت نتيجة متابعة مستمرة للشبكة الإجرامية، ليتم الإطاحة بالمتهمين أثناء عملية استلام وتسليم المواد المخدرة وبالجرم المشهود".

ونوه البيان الى، انه "وفي عملية منفصلة تم تنفيذها في محافظة نينوى أيضاً، تمكنت مفارز الأمن الوطني من إلقاء القبض على3 متهمين وضبط بحوزتهم كيلوغرامين من مادة الكريستال المخدرة" مضيفا "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".