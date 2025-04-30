المحكمة الاتحادية تؤجل النظر بالطعن المقدم بشأن خور عبدالله لمنتصف حزيران المقبل

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله، إلى منتصف حزيران المقبل، إذ ذكر رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد عبود العميري للوكالة الرسمية، إن "المحكمة قررت تأجيل النظر بالطعن المقدم بشأن موضوع خور عبد الله إلى منتصف حزيران المقبل".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في وقت سابق، تأجيل البت في دعوى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، بشأن اتفاقية خور عبد الله.