الدفاع المدني يسيطر على حريق في عدد من المحال التجارية بالنجف

صرّحت مديرية الدفاع المدني في محافظة النجف الأشرف اليوم الأربعاء عن إخماد حريق اندلع في عدد من المحال التجارية وسط المحافظة دون تسجيل أي إصابات بشرية، حيث ذكر مدير إعلام الدفاع المدني في النجف علي تويج إن الحريق اندلع في عدد من المحال الواقعة ضمن منطقة الحي الصناعي مشيرا إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة الكاملة على النيران بمشاركة 10 فرق إطفاء وبإشراف مباشر من مدير الدفاع المدني في المحافظة.

وأضاف تويج أن الحريق خلف أضرارا مادية فقط فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاعه.