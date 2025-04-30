وزيري العمل والداخلية يبحثان تحويل مستفيدي الحماية إلى عقود وظيفية

اتفق وزيرا العمل، أحمد الأسدي، والداخلية، عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، على مرحلة جديدة من مبادرة التخريج لتحويل مستفيدي الحماية إلى عقود وظيفية في وزارة الداخلية، إذ ذكرت وزارة العمل في بيان، إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي استقبل وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري في مقر وزارة العمل، مبينة أنه جرى بحث آفاق التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات، وفي مقدمتها تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود ضمن ملاك وزارة الداخلية.

وتابعت أن اللقاء تطرق إلى أهمية تبادل وتقاطع البيانات بين الوزارتين، ولا سيما مع دوائر المرور والبطاقة الوطنية، إضافة إلى تعزيز الربط الشبكي مع دوائر الأحوال المدنية لضمان تحديث بيانات المستفيدين، والكشف عن حالات الطلاق أو الوفاة، بما يساهم في ترشيد أعداد المشمولين بالإعانة وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين، مشيرة الى ان الوزيرين اتفقا على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة بين الوزارتين تتولى متابعة ملف تحويل أرباب الأسر وأبنائهم من مستفيدي الحماية الاجتماعية إلى عقود وظيفية، وذلك ضمن مبادرة التخريج التي أطلقتها وزارة العمل لتشغيل القادرين على العمل وتحويلهم من دائرة الإعانة إلى سوق العمل.

فيما أوضح الأسدي أن الوزارة ماضية في توفير فرص العمل للفئات الهشة ، مشيرا إلى أن "وجبات التحويل السابقة حققت أهدافها في تمكين المستفيدين اقتصاديا".

كذلك أكد الأسدي أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل للفئات الهشة، مشيرا إلى أن وجبات التحويل السابقة حققت أهدافها في تمكين المستفيدين اقتصاديا. وأضاف أن الوزارة بصدد تحويل وجبة جديدة من المستفيدين بواقع 37 ألفا إلى وزارة الداخلية، ضمن خطة متكاملة لتقليل نسب الفقر وتعزيز الاستقرار المعيشي.

كما شددعلى أهمية التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة والمحافظات لإدماجهم في وظائف أو فرص عمل مناسبة.