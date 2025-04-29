إخماد حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية جنوبي بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء (29 نيسان 2025)، عن اخماد حريق داخل مخزن للأجهزة الكهربائية في منطقة عويريج جنوب بغداد

وذكرت المديرية في بيان أن "فرق الدفاع المدني فرضت سيطرتها الكاملة على حريق كبير اندلع في مخزن عملاق للأجهزة الكهربائية في منطقة عويريج جنوب غرب بغداد".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخزون المحترق، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول إلى بؤرة النيران، وأنهت خطرها، وأكملت عمليات التبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تقليل الأضرار المادية".

وتابع البيان، أنه "على أثر ذلك، طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن المنطقة الجغرافية، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق في البداية، ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني، رغم التحذيرات السابقة من المديرية".