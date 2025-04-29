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المندلاوي يدعو الى الاسراع في تطبيق قانون ذوي الاعاقة لضمان مشاركتهم ودمجهم في المجتمع


دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، الى الاسراع في تطبيق قانون ذوي الاعاقة لضمان مشاركتهم ودمجهم في المجتمع.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان " ان المندلاوي استقبل في مكتبه اليوم، تجمع ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة، في لقاء تناول ابرز التحديات التي تواجههم وسبل تعزيز حقوقهم على مختلف المستويات، خاصة بعد اقرار قانونهم الضامن لحقوقهم ومشاركتهم الشاملة".

ودعا المندلاوي، الى الاسراع بتطبيق مواد قانون ذوي الاعاقة على ارض الواقع ومواصلة العمل والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتحسين واقعهم وضمان مشاركتهم في مختلف مفاصل الحياة، وتأمين مراكز متخصصة للتأهيل تعتمد التقنيات الحديثة وتراعي الاحتياجات الفعلية لاصحاب الهمم، مشيرًا الى :" ان مجلس النواب سيبقى داعمًا ومتابعًا لكل ما من شأنه تحقيق العدالة والانصاف الاجتماعي، وان ابوابه ستبقى مشرعةً للتواصل المباشر معهم والاستماع الى مطالبهم بشكل مستمر ".

من جانبهم، اعرب اعضاء تجمع ذوي الاعاقة عن شكرهم العميق وامتنانهم الكبير للمندلاوي، مثمنين مواقفه الانسانية ودوره الفاعل في مناصرة قضاياهم داخل المؤسسة التشريعية، مؤكدين ان دعمه شكّل فارقًا ملموسًا في تحريك الملفات الخاصة بهم ووضعها ضمن اولويات مجلس النواب , وصولا الى تشريع قانون ذوي الاعاقة.

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المندلاوي يدعو الى الاسراع في تطبيق قانون ذوي الاعاقة لضمان مشاركتهم ودمجهم في المجتمع
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